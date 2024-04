¡La leyenda vuelve a la pantalla grande! Se confirma una nueva película de 'El Proyecto de la Bruja de Blair'.

En medio de grandes expectativas y con un ambiente cargado de misterio, se ha anunciado el regreso de la legendaria franquicia de terror "El Proyecto de la Bruja de Blair".

La noticia fue revelada durante la prestigiosa feria cinematográfica CinemaCon, donde Adam Fogelson, presidente del Grupo de Cine de Lionsgate, sorprendió al público al anunciar una emocionante colaboración entre Lionsgate y Blumhouse, liderada por el aclamado cineasta Jason Blum.

Este anuncio ha generado un gran revuelo entre los aficionados del género, quienes esperan con ansias el regreso de una de las sagas más icónicas del cine de terror. Con sus característicos bosques oscuros y atmósfera inquietante, la franquicia promete sumergir nuevamente a los espectadores en una experiencia terrorífica y llena de suspenso.

Los fanáticos pueden esperar una nueva entrega que mantenga la esencia y el espíritu único de la saga original, mientras que se exploran nuevas tramas y giros inesperados. Sin duda, este anuncio ha generado una gran expectación en la comunidad cinematográfica y promete ser uno de los eventos más destacados del mundo del cine de terror en los próximos años.

La franquicia de El Proyecto de la Bruja de Blair comenzó su auge en 1999 con el éxito de la película independiente del mismo título, que fue una de las primeras en el auge del metraje encontrado.

La historia seguía a un grupo de estudiantes de cine que desaparecieron en los bosques mientras filmaban un documental sobre la leyenda local de la Bruja de Blair. La película, con un presupuesto modesto, se convirtió en una de las más rentables de la historia.

Blumhouse, estudio reconocido por sus inquietantes franquicias como Actividad Paranormal y The Purge, así como por éxitos recientes como M3GAN y Five Nights at Freddy's. Las películas de Blumhouse han generado casi 6 mil millones en la taquilla mundial.

Aunque los detalles del argumento aún no han sido revelados, de acuerdo con medios internacionales como Screen Rant o Variety, Adam Fogelson describió la película como una "nueva visión para El Proyecto de la Bruja de Blair que reintroducirá este clásico del terror para una nueva generación".

Jason Blum expresó su entusiasmo por la oportunidad de trabajar en el emblemático proyecto, reconociendo el impacto cultural que la película original tuvo en el género del terror.

"Estoy muy agradecido con Adam y el equipo de Lionsgate por permitirnos jugar en su caja de arena. Soy un gran admirador de El Proyecto de la Bruja de Blair, que introdujo la idea del horror encontrado al público en general y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. "No creo que hubiera habido Actividad Paranormal si primero no hubiera existido una la Bruja de Blair, así que esto se siente como una oportunidad realmente especial y estoy emocionado de ver a dónde nos lleva", dijo Blum en un comunicado.

Blum colaborará con el productor Roy Lee en la nueva película; Lee produjo La Bruja de Blair en 2016.

La primera película de la franquicia recaudó 248 millones en taquilla y generó dos películas adicionales.

Con información de Reforma.