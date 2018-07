Llevan a 'La Llorona' a Hollywood

Agencia

HOLLYWOOD, Cancún.- Bajo el marco de Comic-Con 2018, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures anunciaron que la película de terror que anteriormente era conocida como The Children es The Curse of La Llorona, por lo que finalmente tendrá la leyenda de La Llorona película propia por parte de un estudio mayor de Hollywood y será producida ni más ni menos que por James Wan, encargado de la franquicia de El Conjuro y de Insidious.

The Curse of La Llorona tratará sobre la trabajadora social Anna Garcia, estará ambientada en Los Angeles de 1973 y llevará a García a un extraño caso que jugará con fuerzas sobrenaturales que encontrará y que afectan a su propia familia. Acudirá a pedir ayuda a su iglesia pero La Llorona no la dejará en paz hasta hacerse con sus niños.

El 19 de abril de 2019 será la fecha de estreno de la película en Estados Unidos, pero todavía se desconoce la fecha de estreno en México.

La cinta será protagonizada por Linda Cardellini (Avengers Era de Ultron), Patricia Velasquez (La Momia, 1999), Sean Patrick Thomas y Raymond Cruz (Breaking Bad) y será la ópera prima de su director Michael Chaves.

The Curse of La Llorona no parece estar ligada al universo cinematográfico de El Conjuro, parecería una idea muy forzada de tratar de meter todas las leyendas urbanas y cuentos de terror a las historias de los Warren y su lucha contra el mal, independientemente que sean producidas por la misma persona: James Wan. Pero lo cierto es que la leyenda mexicana de terror por tradición no ha tenido una adaptación digna a la pantalla grande, ya sea hecha en nuestro país o en este caso Hollywood.

Pronto irá saliendo más información de La Llorona película que sin duda en México, tratándose por la historia y el hecho que el terror sea un género preferido por los mexicanos, generará muchas expectativas.