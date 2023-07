‘La Monja 2’: ve el tráiler de la secuela de terror más esperada

Warner Bros. nos regaló el primer tráiler de la cinta de terror ‘La Monja 2’, este jueves 6 de julio, dirigida por Michael Caves y producida por el fanático del suspenso James Wan.

La película nos trae de nuevo la historia de la hermana Irene, quien tras los eventos ocurridos en Rumania en 1952, será perseguida por el ser demoníaco Valak que no se detendrá hasta atraparla.

El filme saldrá a los cines este 8 de septiembre, con el regreso de Taissa Farmiga como la hermana Irene y Bonnie Aarons como la monja/Valak.

Al elenco también se unen Jonas Bloquet, quien interpretó a Frenchie -la víctima de Valak al final de la primera película-, Anna Popplewell, Katelyn Rose Downey y Storm Ried.

La primera película de ‘La Monja’ de 2018, recaudó 366 millones de dólares a nivel mundial. Por lo que se espera que la segunda parte recaude una cantidad similar o mayor.

