‘La Otra Cara de la Luna’: la apuesta espacial de Johansson y Tatum

‘La Otra Cara de la Luna’ (Fly Me to the Moon), es la nueva apuesta espacial de Scarlett Johansson, Channing Tatum y Woody Harrelson, dirigida por Greg Berlanti y que se estrena esta semana en cines.

"No estamos mintiendo a los clientes. Estamos cambiando su manera de pensar", dice en algún momento del filme el personaje de Johansson.

En los años 60 en Nueva York, una muy embarazada Kelly Jones logra convencer a ejecutivos de automotrices sobre las ventajas de los cinturones de seguridad. Pero Kelly es una maestra del disfraz, cuyo objetivo está en vender. Pronto, estas habilidades habrán de promover otro tipo de transporte: cohetes.

Esta cinta de fachada esponjosa, sorprende al despegar en más de un sentido.

Un primer propulsor es el excelente guión con buenos conectores: diálogos muy divertidos y memorables, en los que resaltan diversos one-liners, todos orientados a conceptos espaciales.

El relato, muy ingenioso y bien contado. Presume una buena investigación que proporciona mucha información que se desconocía sobre el famoso lanzamiento del Apolo 11, que llevó al hombre a la luna.

Es interesante cómo se revira la percepción sobre este suceso: desde el arduo camino para llegar a él, hasta la necesidad de que realmente se diera a conocer. No deja de ser irónico que los científicos creen conocimiento, pero sean inexpertos en promoverlo.

Esta cinta llega a la pantalla grande con un reparto de primera en el que resalta la dirección de Greg Berlanti. (Foto: redes sociales)

Por otro lado, recrea en la audiencia esa sensación de asombro absoluto. En la sala oscura miramos expectantes ese momento histórico, como si estuviera en tiempo real. Se siente la misma emoción e incredulidad.

Además, hay una historia de amor que no se siente ‘ñoña’, una ambientación deliciosa de los 60 y un reparto de primera en el que resalta la muy atractiva pareja protagónica.

En este filme, la aclamada ‘vengadora’ demostró la premisa de la cinta: un giro en la actuación, en la ciencia, en la vida, te cambia la perspectiva.

Con información de Reforma