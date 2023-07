La película de ‘Willy Wonka’ estrena su primer avance

Warner Bros. Pictures soltó este martes 11, el tráiler de su nueva película ‘Wonka’, protagonizada por Timotheé Chalamet y dirigida por Paul King.

Nos contará el origen del famoso chocolatero e inventor, que nos deleitó en su versión adulta en ‘Charlie y la fábrica de chocolate’.

El guión estuvo bajo el mando de Simon Farnaby-Paddington 2- y del mismo director Paul King.

Willy Wonka tendrá que pasar por una gran travesía y pensar en grande para lograr su sueño de tener su propia tienda de chocolates, en un mundo dominado por magnates antipáticos que buscan destruir sus sueños.

‘¡Este hombre verdaderamente la está rompiendo!!! es un actorazo super versátil que se la puedes creer en multiples papeles, todo lo que ha hecho ha sido simplemente genial!’ ‘Timothée Chalamet le da un gran toque a su personaje, será una dulce y mágica aventura’. ‘Está historia de Willy Wonka se ve increíble cómo será su origen y su pasión por los dulces y chocolates incluso como Willy conoció a los ommpa loompa’.

Timothée Chalamet as Willy Wonka in ‘WONKA’ pic.twitter.com/nqYWIx9lRW — Film Updates (@FilmUpdates) July 11, 2023

Fecha de estreno

La historia del joven Willy Wonka se estrenará el 14 de diciembre de 2023, en cines mexicanos.

Contará con la participación de reconocidos actores, como Timotheé Chalamet -Dune-, Keegan-Michael Key-The Prom-, Sally Hawkins -la forma del agua-, Rowan Atkinson-Johnny English y Mr. Bean-, Matt Lucas-Paddington- y Jim Carter-Downton Abbey-.

¿Quién es el protagonista?

Timotheé Chalamet es un actor francoestadounidense, que se ha destacado en los últimos años por ser bastante versátil. Algunos de sus trabajos en la pantalla grande incluyen:

Interestelar, Call me by your name, Lady Bird, Hasta los huesos, Beautiful boy, El Rey, Mujercitas y las dos películas de Duna.

(Con información de redes sociales)