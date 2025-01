'La Sustancia' causó dolor y daños en la piel de Margaret Qualley

No cabe duda que ‘La Sustancia’ de la directora francesa Coralie Fargeat fue una de las películas más aclamadas de 2024, gracias a las impresionantes actuaciones de Demi Moore y Margaret Qualley.

El proceso de filmar una película que requiere el uso intensivo de maquillaje y prótesis puede ser un desafío abrumador para muchos actores.

Este laborioso procedimiento no solo exige horas de preparación diaria, sino que también puede tener un impacto significativo en su bienestar a largo plazo, como ocurrió en el caso de Qualley.

En el más reciente episodio del podcast Happy Sad Confused, la actriz reveló que las prótesis que usó en el filme eran tan dañinas para su piel que afectaron su labor en la cinta Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos, donde interpretó a varios personajes.

"Ves al personaje (en Kinds of Kindness) que tiene todo ese acné... Pues ese era mi acné por las prótesis" , recordó Qualley. "Y pensé: 'Oh, esto en realidad es bastante perfecto'. Es decir, interpreto todos estos personajes diferentes. Para uno de ellos, realmente usaremos todo mi loco acné resultado de las prótesis".

En ‘La Sustancia’, Elisabeth (Demi Moore) es una estrella de cine en decadencia desesperada por mantener su belleza, por lo que se inyecta una misteriosa toxina para lucir más joven, engendrando una versión adolescente de sí misma llamada Sue (Qualley).