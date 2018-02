Lady Gaga cancela conciertos de su gira

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lady Gaga ha cancelado todos los conciertos pendientes de su gira por Europa debido a que sufre "fuertes dolores", ha informado la compañía que organiza el tour mundial de la cantante estadounidense.

“Tengo que ponerme a mí misma y a mi bienestar primero".

"Desafortunadamente Lady Gaga sufre fuertes dolores que afectan su capacidad de actuar en vivo", señaló Live Nation, informa el portal de noticias El Mundo.

"Estoy tan desolada, no sé cómo describirlo", asegura la artista en el comunicado, colgado en Twitter. "Lo único que sé es que si no hago esto, no estoy a la altura de las palabras o el significado de mi música".

"Mi equipo médico apoya la decisión de que me recupere en casa", añadió la cantante de 'Born This Way' o 'Poker Face', de 31 años.

Lady Gaga, que ya había suspendido su gira pero la había retomado en enero, iba a actuar en 10 shows en Londres, Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Copenhague, París y Berlín como parte de su Joanne World Tour”.

En septiembre Lady Gaga fue ingresada en el hospital a causa del dolor y canceló su espectáculo en Río de Janeiro. En ese momento reveló que sufre fibromialgia, una enfermedad crónica que puede provocar dolor en todo el cuerpo.