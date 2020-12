(Video) Lady Gaga lanzará galletas inspiradas en Chromatica

Ciudad de México.- ¡Qué lluevan las galletas! Lady Gaga colaboró con Oreo para lanzar un 'bocado' de Chromatica.

La marca pondrá a la venta una edición especial de sus galletas inspiradas en el álbum más reciente de la intérprete de "Rain on Me", Chromatica.

"Esta colaboración está inspirada en el mundo de Chromatica donde la gentileza reina en todas las cosas. ¡Amo estas galletas rosadas con crema verde y espero que iluminen sus días tanto como lo hacen con el mío!", expresó la cantante.

Será una edición limitada que estará a la venta a partir de enero, sin embargo, aún no hay fecha exacta para su lanzamiento.

Por ahora, se puede registrar en Lady Gaga x Oreo Stan Club para ser notificado una vez que estén en el mercado. Las primeras mil personas que se suscriban recibirán un segundo paquete de regalo.

Join the Lady Gaga X Oreo stan club! The first 1000 people to join will receive a free package to the Gaga-themed Oreo! (US ONLY)https://t.co/7dwpSnKwmN pic.twitter.com/R8199CcFrT