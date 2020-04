Lady Gaga lanzará un especial de TV con J Balvin y Maluma

Nueva York.- Lady Gaga y la organización benéfica Global Citizen recaudaron 35 millones de dólares para la lucha contra el virus y lanzarán un especial de televisión con invitados como Paul McCartney, J Balvin, Maluma y Billie Eilish.

Gaga dijo que el dinero fue recaudado en siete días y beneficiará a la Organización Mundial de la Salud. La estrella pop y Global Citizen también anunciaron "One World: Together At Home", para apoyar las medidas contra el virus.

El especial televisivo será transmitido el 18 de abril a las 8 p.m. (hora del este) simultáneamente por ABC, NBC, CBS, iHeartMedia y las cadenas Bell Media. También se podrá ver en vivo por YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas.

Los invitados de Gaga incluyen a Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Elton John, David Beckham, John Legend, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin de Coldplay y Lizzo. El actor Idris Elba y su esposa Sabrina Elba.

Gaga dijo que planea recaudar más dinero y explicó que el especial de televisión no es para recaudar fondos: "Guarden sus billeteras... siéntense y disfruten del show que todos ustedes se merecen".

También te puede interesar: El videoclip “Stupid love” de Lady Gaga se grabó ¡con un IPhone 11 Pro!

Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel serán los anfitriones de "One World: Together At Home", que también rendirá homenaje a los afectados por el virus y celebrará a los trabajadores de la salud que combaten directamente la enfermedad.

Otros invitados

Otros participantes en el especial serán Billy Joe Armstrong de Green Day, Lang Lang, Kacey Musgraves, Alanis Morissette, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan, Keith Urban, Burna Boy y el hermano y productor de Eilish, Finneas.