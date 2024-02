Lady Gaga llega a Fortnite con un festival épico inspirado en Chromatica

Lady Gaga llega a Fortnite, como cabeza de su próximo festival que será lanzado el 22 de febrero, dio a conocer Variety.

Temas como "Applause", "Bloody Mary", "Born This Way", "The Edge of Glory", "Just Dance", "Rain on Me" y "Stupid Love" estarán disponibles para reproducir en una escenario que estuvo inspirado en su sexto álbum: Chromatica.

Como ya es una costumbre de los festivales, estarán disponibles artículos como el Chromatica Armor Outfit, el famoso traje de cuero negro completo creado por el diseñador Cecilio Castrillo, el Chromatica Bass, el Chromatica Mic, el Jam Track "Stupid Love" y el emote Rain Check.

You’ve been asking for it for years. Mother Monster is here to deliver ✨



That’s right, festies: @ladygaga is our featured artist for Fortnite Festival Season 2. Freak out, freak out, freak out! https://t.co/1Wp04xcPBB pic.twitter.com/iEEWdBzwhX