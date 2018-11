Lady Gaga se solidariza con damnificados y ¡les lleva pizza!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Lady Gaga no teme ensuciarse las manos si se trata de ayudar a las víctimas de los incendios forestales de California, y lo está haciendo con los brazos llenos de pizza para todos.

La protagonista de “Nace una Estrella” llegó a un refugio de la Cruz Roja en el área de Los Ángeles el martes por la noche para entregar alimentos como pizza, café y otros artículos a cientos de personas desplazadas por el incendio de Woolsey.

A pesar de que Lady Gaga también se vio obligada a evacuar su mansión, fue a un refugio durante el fin de semana y les dijo a los evacuados que los acompañaría durante la crisis. Además, la cantante pidió a sus seguidores que sigan donando para apoyar a los bomberos y sistemas de emergencia que siguen luchando con la contingencia.

Después de usar Twitter para elogiar a los bomberos luego de que ella salió de su hogar en Malibu, California, reprendió al presidente Donald Trump por su aparente falta de empatía hacia las víctimas.

@realDonald Trump Ya lo sabía, pero continúa dejando claro que no se preocupa por nadie más que por sí mismo. Sr. Presidente muestre cierta compasión por la gente de California y sea un ejemplo de bondad para este país. #BeKind #Kindness # CaliforniaFire", tuiteó Gaga.

Otros que pusieron su granito de arena fueron Miley Cyrus y Liam Hemsworth, que después de perder su casa no dudaron ni un segundo en apoyar a los afectados. Ambos anunciaron que destinarán 500 mil dólares a la fundación Malibú a través de la ONG de Miley Cyrus: The Happy Hippie Foundation.

Our home before and after the devastating #WoolsleyFire.



Please donate anything you can to The Malibu Foundation in hopes to restore Malibu’s magic... https://t.co/K2yFpjZDzc pic.twitter.com/6o8maqtRhd