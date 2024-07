Lady Gaga presenta a Michael Polansky como “su prometido”

Lady Gaga habría confirmado su compromiso con el empresario Michael Polansky, tras cuatro años de relación. La noticia se dio a conocer a través de un video donde la cantante se encontraba en compañía del primer ministro francés, Gabriel Attal.

Mientras la intérprete de éxitos como "Bad Romance" y "Shallow" conversaba con el primer ministro, Lady Gaga presentó a Polansky como su prometido, en un momento capturado por un fan en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok.

dijo la cantante.

Lady Gaga seems to be engaged after introducing boyfriend Michael Polansky as “my fiancé” to the French Prime Minister. pic.twitter.com/SsZmseVaWG