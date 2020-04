Lady Gaga revela la lista de los temas de su álbum “Chromatica”

México.- La ganadora del Oscar a Mejor Canción Original, Lady Gaga dio a conocer el listado de canciones que formarán parte de su próximo álbum, "Chromatica”.

El anuncio de los temas llegó horas después de que la cadena de supermercados Target, una de las más importantes de Estados Unidos, publicara en web todos los títulos de las canciones, lo que llamó la atención de los seguidores.

En el disco la actriz colabora con Ariana Grande, Elton John y Blackpink.

La canción de Gaga con Ariana Grande será el cuarto tema del disco, "Rain on Me", mientras que su colaboración con Elton John se situará en la pista 14, con el nombre "Sine From Above".

El álbum originalmente se lanzaría el 10 de abril pero Gaga anunció el retraso del álbum el 24 de marzo, y también reveló que había estado planeando una aparición sorpresa en el festival de Coachella.

El primer sencillo de "Chromatica", llamado "Stupid Love", se estrenó en a finales de febrero como la primera canción original que Gaga publica -exceptuando las composiciones para la película "A Star is Born"- desde su álbum "Joanne", de 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzara "Artpop" en 2013, tras éxitos como "Poker Face" o "Born This Way".