Lanza Omar Fierro su canal de YouTube

Ciudad de México.- Amor, pasión y calorcito familiar son los ingredientes necesarios para un buen platillo.

Así lo considera Omar Fierro, quien ha metido su cuchara hasta la cocina para deleitar a propios y extraños con su buen sazón a través de las recetas que comparte en su canal de YouTube.

"Sí, porque de verdad es algo que lo gozo, me apasiona, me llena y que me ha dado mucho", declaró el actor en entrevista.

Hace tres semanas el también conductor de televisión lanzó Hora de Comer, que actualmente registra 5 mil 210 suscriptores, en donde todos los martes y sábados muestra cómo preparar deliciosos guisos como rollitos de pollo, sopa bicolor y tacos de camarón, entre otros. Eso sí, siempre pensando en que sus creaciones estén al alcance del bolsillo de los mexicanos.

Pero su relación tan cercana y picosona con la cocina no es de ahorita, la tiene desde pequeño, pues aún recuerda cuando su abuelita le enseñó a hacer pan.

"A ella (su mamá) le encantaba hacer un lomo a la ciruela y eso me lo enseñó ella, lo metía al horno, le ponía la salsita y le encantaba".

Sin duda alguna, sus influencias culinarias comenzaron desde sus raíces, desde el núcleo de la familia, por eso es que el histrión también se ha dado a la tarea de ponerle muy buen sazón a cada uno de los momentos que pasa con su familia.

"Amo a mis hijos, viven aquí dos de mis hijos. Soy un papá muy afortunado, tengo mucho amor de mucha gente a mí al rededor, tengo hermanos maravillosos, tuve unos papás increíbles. He tenido amores en mi vida que me han llenando mi corazón de muchas formas, estoy contento y agradecido con Dios".