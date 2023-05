Lanzan primer “The Walking Dead: Dead City” el spin off de Negan y Maggie

The Walking Dead la serie de televisión inspirada en los comics homónimos de Robert Kirkman duro 11 temporadas al aire, sin embargo la cadena AMC no tiene planes de dejar ir a la franquicia prueba de ello es que este jueves publicaron el tráiler del spin off “Dead City”.

El nuevo show televisivo será el cuarto programa derivado de la saga previamente salieron “Fear TWD” World Beyond” y “Tales of the Walking Dead”, Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan retomaran sus personajes como “Negan” y “Maggie Greene” de la serie principal.

En The The Walking Dead: Dead City el dúo se ve obligado a establecer una alianza incomoda y es que Maggie pese a reconocer que nunca será capaz de perdonar al ex villano Negan por haber matado a su esposo Glenn Rhee, no le queda más remedio que solicitar su ayuda ya que su hijo Herschel fue secuestrado por una persona vinculado al pasado de su enemigos.

Obligados de nueva cuenta a tener una alianza incomoda, van a Nueva York, territorio que no habían explorado antes y se percatan que los caminantes que ahí habitan podrían ser variantes más letales que los que conocían.

Otros proyectos relacionados en desarrollo son los programas centrados en “Darly Dixon” que debería llegar más tarde en 2023 y el más anticipado es el de “Rick y Michonne” que está programada para 2024.

Dead City será estrenada en EUA el 18 de junio de este 2023 por AMC, en Latinoamérica aún no definen donde y cuando podría estar disponible esta serie limitada de tan solo seis episodios, en México The Walking Dead está disponible en Star Plus, aunque dos de sus pin off están en Prime Video, por lo que habrá que esperar por un anuncio oficial en nuestra región.