Lanzan primer tráiler de “Argylle” con Dua Lipa y Henry Cavill

Apple Studios y Universal Pictures lanzaron el primer tráiler de la cinta “Argylle” una comedia de acción que es dirigida por Matthew Vaughn (cineasta reconocido por la franquicia de Kingsman), tendrá un elenco repleto de estrellas, por lo que es una de las propuestas más esperadas del próximo año.

El avance inicia con la aparición de Henry Cavill como el espía titular, el cual se encuentra con una mujer fatal interpretada por la cantante británica Dua Lipa, inician a bailar hasta que ella se revela como una de sus enemigos por lo que Argylle tiene que solicitar la ayuda de un personaje retratado por John Cena, siendo una escena explosiva que promete bastante.

Todo se corta ya que era material para una serie de libros homónima de la escritora Elly Conway pero al parecer la línea entre la ficción y la realidad está a punto de desvanecerse cuando se convierte en el blanco de una misteriosa organización que necesita que termine el capítulo, quizá no todo sea lo que parece, dando pie a una serie de desaventuras.

La novelista contará con el apoyo de Aiden un excéntrico fanático que se presenta como un espía aunque para su mala suerte es alérgico a los gatos y la autora tiene a uno llamado Alfie acompañándola.

Matthew Vaughn también es reconocido por dirigir “X-Men: Primera generación”, en todas sus cintas maneja un humor irreverente, el guion fue escrito por Jason Fuchs (Wonder Woman).

Además de contar con Bryce Dallas Howard, Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa, su reparto estelar incluye a Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofía Boutella, Ariana DeBose, y Samuel L. Jackson.

Argylle tiene un lanzamiento programado en los cines de Estados Unidos el 2 de febrero de 2024, antes de llegar a la plataforma streaming de Apple TV+ que adquirió los derechos de exclusividad por 200 millones de dólares en una fecha posterior.

