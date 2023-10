Lanzan primer tráiler de “Night Swim” con Wyatt Russell y Kerry Condon

Universal Pictures liberó el primer avance de la cinta de terror sobrenatural “ Night Swim ” es producida por Atomic Monster y Blumhouse Productions.

Por lo tanto James Wan y Jason Blum están involucrados.

La película seguirá a una familia que explorará el miedo de tener una piscina encantada en su nuevo hogar, está dirigida y escrita por Bryce McGuire inspirada en un cortometraje propio homónimo que se lanzó en 2014, la película recibió luz verde tras el éxito obtenido por M3GAN .

“ Aguas siniestras ” como ha sido titulada en Latinoamérica seguirá la historia de Ray Waller un ex beisbolista de las Grandes Ligas de EUA que se ve obligado a retirarse de forma anticipada, por una enfermedad degenerativa, se muda con su esposa, su hija adolescente y su pequeño hijo.

Hallan una alberca, convenciendo a su amada de que será divertido para los niños y servirá como fisioterapia, con la esperanza de volver al deporte, no imagina que un oscuro secreto espera al fondo para atormentarlos, una fuerza malévola que quiere arrástralos a las profundidades.

Es protagonizada por Wyatt Russell , quien interpretó a John Walker / Capitán América / US Agent en la serie de Marvel Studios en “The Falcon and the Winter Soldier” y que repetirá su papel en la película de Thunderbolts y posiblemente en otros proyectos del MCU.

Además coprotagonizará con su padre Kurt Russell la próxima serie Monarch: Legacy of Monsters.

Night Swim también contará en su reparto con Kerry Condon (Better Call Saul) además de Amélie Hoeferle (Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes) y Gavin Warren.

Su estreno había sido programado tentativamente para el 5 de enero del 2024, sin embargo en los promocionales solo indican "llegará pronto lo que indica que el estudio probablemente considere modificar la fecha por lo que habrá que esperar por nueva información.