Lanzan primer tráiler de reality de James Bond “007: Road to a million”

Amazon Prime Video aprovecho el Día Mundial de James Bond para liberar el primer avance de su nuevo reality show “007: Road to a million”, los concursantes tendrán que convertirse en el emblemático espía si quieren llevarse el premio económico en casa.

El icónico agente de ficción del MI6, apareció por primera vez en los libros de Ian Fleming, en la franquicia cinematográfica ha sido interpretado por actores de la talla de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

En el programa los participantes podrán cumplir su sueño de ser el espía, en total son 18 competidores, el sistema de competencia los organiza en nueve parejas que tendrán que superar varias pruebas que los llevaran al límite, retándolos en todos los aspectos, en juego está una recompensa económica de un millón de euros.

Brian Cox, mejor conocido por interpretar a Logan Roy en la serie Succession de HBO, será el anfitrión y moderador de este reality aparecerá como “El Controlador” el villano que estará observando absolutamente todo y le pondrá las cosas difíciles a los aspirantes.

Quienes quieran quedarse con el botín tendrán que recrear algunas de las escenas más emblemáticas de la saga, donde tendrán que escalar montañas, manejar a máxima velocidad, mantener el equilibrio en un tren en movimiento, además de resolver trivias y más

El reality show de James Bond “007: Road to a million” está programado para ser lanzado el 10 de noviembre de este 2023, por lo que los fanáticos no tendrán que esperar mucho para disfrutar de estas emocionantes aventuras.

A diferencia del próximo filme considerando que los productores de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson han declarado que se tomaran su tiempo para poder elegir al próximo actor que interpretará al espía, la última película de Craig en el rol fue lanzada en 2021 No Time to Die, aunque quieren pensar muy bien como reinventar la saga.

How far would you go for a million? 007: Road to a Million is coming to @PrimeVideo on 10th November.#JamesBondDay #007RoadToAMillion pic.twitter.com/JPLjwc4ZIt