Hogwarts regresa en tráiler de 'Animales Fantásticos' (video)

CIUDAD DE MÉXICO.- Warner acaba de alegrar el día a los fans de Harry Potter. Aquí tenemos el primer tráiler de 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' ('Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'), la nueva entrega de la franquicia basada en los libros de J.K. Rowling. Recordemos que la escritora es también guionista ahora en la nueva etapa de la saga iniciada con 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', informa el portal de noticias Spinof.

Jude Law como Albus Dumbledore y Johnny Depp en la piel del villano Gellert Grindelwald son las grandes novedades de esta secuela (aunque Depp ya hizo un cameo en la anterior entrega). Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim y Jessica Williams también se han incorporado al reparto, que vuelve a estar encabezado por los protagonistas del anterior film: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller y Carmen Ejogo.

Al final de la primera película, el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) fue capturado por MACUSA (Magical Congress of the United States of America) con la ayuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Pero, como prometió que haría, Grindelwald realizó una dramática huída y ha estado reclutando más seguidores para su causa, elevando a los magos sobre cualquier entidad no mágica.

El único capaz de detenerle es el mago al que una vez llamó su más querido amigo, Albus Dumbledore (Jude Law). Pero Dumbledore necesitará ayuda del mago que logró detener a Grindelwald anteriormente, su antiguo estudiante Newt Scamander. La aventura reúne a Newt con Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) y Jacob (Dan Fogler), pero su misión pondrá a prueba su lealtad mientras se enfrentan a nuevos peligros en un cada vez más peligroso y dividido mundo mágico.

El 16 de noviembre se estrena el 'Animales fantásticos 2'. David Yates repite como director, siendo ésta ya su sexta película al mando de la franquicia de Harry Potter (ha realizado las seis últimas, desde 'Harry Potter y la Orden del Fénix'). El objetivo de Warner es que 'Animales fantásticos' sea una pentalogía y que Yates se ocupe de la puesta en escena de todas las películas, siempre con guiones de J.K. Rowling.

Al margen de la controvertida continuidad de Johnny Depp y su posible impacto en taquilla (se ha pedido su expulsión por la acusación de malos tratos realizada por su ex esposa, Amber Heard), hay mucha curiosidad por el trabajo de Jude Law como Dumbledore. David Yates ya ha aclarado que no van a profundizar en un aspecto del personaje que podría resultar polémico: Dumbledore es gay y mantuvo "una intensa relación" con Grindelwald cuando eran jóvenes. Sin embargo, el director avisa que no habrá nada "explícito" en el film. ¿Qué opinas, es la decisión más acertada?