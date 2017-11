¿De terror? Lanzan tráiler de Hotel Transylvania 3 (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, Mavis le tiene una sorpresa a su padre: ¡un viaje en familia y con amigos a un crucero de lujo para monstruos! Ahí surgirá un romance entre Drácula y la misteriosa capitana del barco Ericka, quien es nada más y nada menos que… ¡una descendiente de Abraham Van Helsing, antiguo archienemigo del amo de los vampiros!, informa Cine Premier.

La película estrenará el 13 de julio de 2018 y contará con el regreso de Adam Sandler (el Conde Drácula), Selena Gomez (Mavis), Andy Samberg (Johnny), Steve Buscemi (Wayne, el hombre lobo), Molly Shannon (Wanda, la esposa de Wayne), Keegan-Michael Llave (Murray, la momia), Kevin James (Frankenstein), Fran Drescher (Eunice, la esposa de Frankenstein) y Mel Brooks (Vlad, el padre de Drácula) para las voces en inglés.

También te puede interesar: ¿Quiénes son? Revelan al elenco de la serie de Luis Miguel

Selena Gomez en una entrevista dijo que “es fabuloso porque he estado creciendo con este personaje al que disfruto tanto, siempre he admirado su valor y su inteligencia”, informa People en Español.

La intérprete de “Come & Get It” y “Love You Like a Love Song” se identifica con su personaje. “Ella es muy dulce y segura, pero a la vez lucha para definirse como persona. Me encanta interpretar a un personaje que adora a su familia y participar de una película que sirve para unir a las familias”, señala.