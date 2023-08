¡Larga vida a la Reina del Pop! Madonna cumple 65 años

La Reina del Pop cumple 65 años de vida este miércoles 16 de agosto y los fanáticos de la cantante ya están celebrando como se debe.

A pesar de la mala racha que vivió hace unas semanas al ser ingresada a un hospital, Madonna le mostró al mundo que no hay nada que pueda detenerla.

A través de Tik Tok, publicó un simple video donde nos muestra un atuendo bastante ‘ella’. Con un atuendo negro con delineado blanco, lució fabulosa añadiendo un corsét negro de encaje que dejaba ver su excepcional figura.

Como accesorios optó por unos guantes emplumados del mismo color y unos largos aretes verdes.

Y claro, como la reina que es, terminó el video justo cuando subía su pierna derecha al asiento de una silla, mostrando una pose poderosa.

Originaria de Michigan, Estados Unidos, desde joven sabía que estaba destinada a dejar una huella inmensa en el mundo de la música y eso lo hemos podido ver desde décadas atrás hasta la actualidad.

Debido a que sufrió una infección bacteriana hace unos meses, Madonna informó a sus fanáticos que tendría que reprogramar las fechas de su gira mundial.

Son tantos los sencillos y discos que se volvieron historia que uno no puede elegir sólo tres, es por eso que te dejamos algunos de los más emblemáticos de acuerdo con Forbes, que te pondrán a cantar y bailar.

#Madonna is always a good idea. In celebration of the Queen of Pop’s 65th birthday, watch as W’s #TVPortfolio stars #ElleFanning, @thesherylralph, #MatthewMacfadyen, @kerrywashington and more do their best rendition of "Like a Virgin" in a friendly round of lyrical improv. pic.twitter.com/cTTJFEhkpU