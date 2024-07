Las 7 mejores miniseries para disfrutar en las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano son el momento perfecto para ser felices, es decir, para quedarnos con la pijama 24/7, comer helado y disfrutar en paz de miniseries con tramas que te dejarán con la boca abierta.

Si estás de descanso y quieres aprovechar al máximo el tiempo, te presentamos estas series que no sólo te entretendrán con una temporada de duración, sino que también ofrecen calidad en sus historias.

Bebé Reno- Netflix (2024)

Richard Gadd protagoniza como Donny Dunn, escritor e intérprete de la obra de teatro unipersonal Bebé Reno, en esta serie de siete episodios.

Basada en la experiencia real de Gadd al lidiar con un acosador, este drama de siete episodios no es el más ligero de ver, pero está muy bien hecho.

Con actuaciones impecables, una escritura sólida y muchos giros y sorpresas a lo largo de la trama, no sabrás qué esperar de este programa, pero pensarás en él mucho después de que termine.

Shogun- Disney+ (2024)

La serie Shogun de FX se destaca como un excelente ejemplo de televisión, a menudo comparada con películas por su calidad.

A lo largo de sus 10 episodios, construye su historia de manera metódica y exquisita, lo cual se asemeja a la experiencia de una película de 10 horas.

Con su fortaleza en su narrativa elegante y conciencia constante de cómo construir una historia, Shogun demuestra ser una televisión de alta calidad.

Gambito de Dama- Netflix (2020)

Gambito de Dama, basada en la novela de Walter Tevis, sigue a Beth Harmon, una huérfana prodigio del ajedrez que enfrenta diversas luchas personales.

La miniserie de Netflix destaca por su narrativa única de madurez, en combinación con el talento brillante de Beth y sus problemas emocionales y de salud mental.

La historia no solo hace que el ajedrez sea emocionante para todos los espectadores, sino que el desarrollo del personaje de Beth es crucial, por lo que recibió elogios y una nominación al Emmy para Anya Taylor-Joy.

Mare of Easttown- Paramount+, Prime Video y Claro Video (2021)

Mare of Easttown es una serie cruda de crímenes que sigue a una policía de un pequeño pueblo, Mare (Kate Winslet), mientras investiga el asesinato de una joven y la desaparición de otras chicas locales.

Con un elenco que incluye a Julianne Nicholson, David Denman, Guy Pearce y Jean Smart, la serie recibió 16 premios y 68 nominaciones, entre ellas un Emmy para Winslet como Mejor Actriz en una Serie Limitada.

Además de ser un drama criminal, es un excelente estudio de personajes.

El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro- Netflix (2022)

Esta es una serie antológica de terror, creada y curada por Guillermo del Toro, que reúne a un grupo de cineastas visionarios.

Consta de ocho relatos aterradores, tanto nuevos como adaptaciones de escritores clásicos, que desafían las convenciones del terror moderno y dan vida a algunas obras de del Toro.

Cada episodio cuenta una historia única con un elenco diferente y comienza con una introducción del propio del Toro.

'El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro' se posiciona como una serie antológica destinada a dar una oportunidad a nuevas mentes en un medio saturado.

Poco Ortodoxa- Netflix (2020)

Esta miniserie de cuatro partes se basa en el viaje de Deborah Feldman, autora del libro 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'.

En la serie, una joven judía de 19 años llamada Esty planea escapar de su hogar y de un matrimonio arreglado infeliz en Williamsburg, Nueva York. Al dejar su vida atrás, comienza el arduo camino de forjar su propio destino por primera vez.

'Poco Ortodoxa' cuenta una historia importante en una plataforma de gran alcance. Presenta un personaje central empoderador e inspirador, pero muestra las dificultades de su viaje de manera desgarradora.

Es la primera serie de Netflix que se desarrolla principalmente en yidis, aunque también presenta personajes que hablan inglés y alemán.

Las Cosas por Limpiar- Netflix (2021)

La actriz Margaret Qualley sorprendió a muchos con su poderosa actuación en esta miniserie. Maid sigue a Alex, quien deja a su novio abusivo y consigue un trabajo limpiando casas para mantener a su pequeña hija, Maddy.

Lucha por lidiar con su exnovio y su caótica familia, y por navegar la burocracia gubernamental para obtener ayuda.

Es un espectáculo emocional que muestra las experiencias crudas e inolvidables de una madre soltera viviendo en un refugio.

Con información de Reforma