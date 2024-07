"Las Azules" en Apple TV: miniserie policíaca en CDMX, basada en hechos reales.

Este miércoles, Apple TV+ lanza "Las Azules", una nueva miniserie de suspenso basada en hechos reales que sigue a un escuadrón femenino de la policía en la Ciudad de México en 1971. La serie narra las historias de cuatro mujeres que se enfrentan a un asesino serial mientras luchan contra el machismo institucional.

María (Bárbara Mori), una ama de casa y madre, decide unirse a la policía en medio de una crisis matrimonial. Su hermana Valentina (Natalia Téllez) se une para intentar cambiar la institución desde dentro.

Sometimes the best man for the job is a woman.



