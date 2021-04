Las Chicas Superpoderosas: El Profesor Utonio y el hijo de Mojo Jojo ya tienen intérpretes

Las Chicas Superpoderosas ya encontraron a su nuevo villano. El actor Nicholas Podany interpretará al hijo del malvado Mojo Jojo en la serie de acción real que se prepara del show animado de Cartoon Network.

