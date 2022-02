Las historia de las famosas botas de Nancy Sinatra

En la década de los años sesenta una joven y rubia chica se convirtió en una estrella acompañada de una par de botas que usaba para caminar o al menos así lo decía su mayor éxito "These boots are made for walkin'"("Estas botas están hechas para caminar"). Nancy Sandra Sinatra, hija del célebre cantante Frank Sinatra, conquistó la radio no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℕ𝕒𝕟𝕔𝕪 𝕊𝕚𝕟𝕒𝕥𝕣𝕒 (@nancysinatra)

Nació el 8 de junio de 1940 en New Jersey, Estados Unidos, y desde pequeña tuvo el privilegio de conocer a muchas celebridades gracias a que su padre era el cantante más importante del momento.

Fue en 1966 cuando lanzó su primer disco y se volvió en toda una sensación. Con "Boots" alcanzó no solo el récord de ventas en el país anglosajón, sino que también fue invitada a infinidad de programas en Europa y Asia. Su estilo fresco y de corte feminista conquistó los oídos de miles de jovencitas que se identificaban con la letra de "These boots are made for walkin'".

Con esta canción, Sinatra alcanzó el puesto número 1 en la lista de Billboard y en paralelo comenzó a participar en algunas películas como "The ghost in the invisible bikini" (1966), "The last of the secret agents?", "The Oscar" y "The wild angels", todas de 1967.

Quizá el hecho de ser hija de Frank Sinatra limitó un poco la carrera de Nancy, quien después de ese primer hit no logró posicionarse como una de las cantantes favoritas de su generación a pesar de haber lanzado más de 20 discos.

Por años intentó relanzar su carrera, incluso fue la portada de la revista "Playboy" en mayo de 1995 y posó desnuda; sin embargo, siempre vivió a la sombra de "La Voz".

A unos meses de cumplir 82 años, Nancy Sinatra está enfocada en el lanzamiento de una edición especial de "Boots", cuya edición limitada promociona en sus redes sociales y que incluye una postal autografiada por la mujer de las maravillosas botas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℕ𝕒𝕟𝕔𝕪 𝕊𝕚𝕟𝕒𝕥𝕣𝕒 (@nancysinatra)

