Laura Bozzo regresa a la televisión mexicana

Cancún.- Esperanza en medio de la pandemia, así describe Laura Bozzo su regreso a la televisión mexicana este lunes 29 de junio a través de la señal de Unicable.

A puerta cerrada y sin público presente es el reto que la conductora peruana tendrá que sortear en “Laura sin censura”; sin embargo, en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Bozzo asegura que las redes sociales serán su fuerte para continuar con su labor de presentar excelentes casos y ayudar a los involucrados.

“Siento que estoy empezando, ‘Laura sin censura’ es empezar de cero para mí, nunca me he sentido famosa, creo que me falta mucho por hacer, nunca me la creí, nunca me la voy a creer y como me decía mi madre, el día que te la creas será el principio de tu final, entonces siento que estoy empezando de cero para reinventarme cada día”, dijo.

“Este programa lo que pretende es llevar esperanza, una voz de aliento, aglutinar a todas aquellas mujeres y hombres que necesitan un mensaje de empoderamiento, que juntos podemos lograrlo, vamos a motivar a la gente, esto de los feminicidios es una plaga, la desaparición de niñas y niños se ha agravado con la pandemia, esto me duele en el alma”, agregó.

“En mi programa logramos recuperar 153 jóvenes en trata, creamos una red de apoyo con la que abrimos muchos caminos, quiero volver a retomar eso y volver a darle voz a quienes no la tienen”, expresó contenta Laura con respecto a su regreso a los foros de televisión, esta vez, sin público presente.

“Es difícil no tener público, estoy muy acostumbrada a su energía, para mí es doble trabajo el hacer mi programa sin público, tengo que sobreactuar para llenar el vacío del público presente, pero creo que vale la pena en este momento este mensaje de esperanza, crear un espacio en el que la gente pueda ver su problema reflejado, lo único que me interesa a mí en esencia es la ayuda, ahora recargada con una persona como Magda que tiene muchas conexiones para que nos ayuden diferentes instituciones, además de los casos de gente común, tendremos casos de famosos que han pasado por lo mismo y estará muy interesante”, agregó.

Además de exponer casos de famosos, “Laura sin censura” tendrá mesas redondas para tratar el tema a fondo y que den pie a interesantes debates.

“Hice un debate muy fuerte con Mauricio Clark sobre la homosexualidad, él tiene una postura y yo la contraria, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque podemos hasta fomentar crímenes de odio, yo soy una persona que está en contra de la discriminación”, aseguró la conductora.

Oídos sordos a sus detractores

Así como hay personas que aman a la señorita Laura, muchos la critican y hasta han querido sacarla del país, cosa que a Bozzo no le quita el sueño.

“Trato de no distraer mi energía y mi focus que es ayudar, ahora estoy viendo casos en Colombia muy impactantes, de niñas que por querer ser modelos famosas terminaron metidas en un problema de trata, yo no pienso más que en lo que yo hago, no me importa lo que digan mis detractores, soy como esos burros con orejeras, sólo miro para adelante, lo que pasa a mi costado, lo que rebusnen, o lo que digan ni siquiera lo escucho ni lo leo, ni me interesa, yo voy para adelante y no pierdo mis objetivos. Es la única forma de llegar, porque si pierdo el tiempo en ver a los que critican pierdo mi energía que está enfocada a ayudar a la gente”.