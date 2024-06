La influencer y modelo Lauren Pisciotta, quien trabajó hace unos años con Kanye West, demandó al rapero por acoso sexual y despido injustificado.

De acuerdo con Page Six, Pisciotta demandó al intérprete de "Father Stretch My Hands Pt. 1" por estos hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2022.

Según documentos obtenidos, Pisciotta trabajó con el cantante en la época en la que él estaba preparando el lanzamiento de sus famosos tenis Yeezy, cuando de pronto el rapero se enteró de que la modelo tenía OnlyFans, por lo que le pidió que dejara de hacer contenido, aunque ella solicitó a cambio que le daría un millón de dólares por las pérdidas que tendría al no hacer ese contenido.

Kanye West is being sued by his former assistant, Lauren Pisciotta, over allegations of sexual harassment and wrongful termination.



She alleges receiving explicit messages and being subjected to Kanye's sexual advances.



One text she shared: "See my problem is I be wanting to… pic.twitter.com/IPy5X5bMLp