Muere famoso actor de 'Lazy Town'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor islandés Stefán Karl Stefánsson, famoso por interpretar el personaje de Robbie Rotten en la serie 'Lazy Town', falleció este martes a los 43 años después de padecer cáncer en sus conductos biliares.

También te puede interesar: Modelos 'atacan' a Kendall Jenner por polémicas declaraciones

Previo a su muerte, cerró todas sus cuentas de redes sociales, pero antes tuiteó el estado de su enfermedad.

“No es hasta que sabes que morirás pronto que te das cuenta de cuán corta es la vida. El tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida, porque nunca regresa. Y si lo pasas en los brazos de un ser amado o en una celda de prisión, tú lo decides. Sueña en grande.”

Los últimos años, Stefan Karl Stefansson alcanzó popularidad en internet a pesar de que la serie que lo lanzó a la fama, "Lazy Town", lleva varios años sin transmitirse. Este martes sus nuevos y viejos fans lo lloran: él murió a los 43 años.

Rest in peace, Stefán Karl Stefánsson.

Thank you for all the joy you brought to so many people through your character, and for being the amazing and kind man we will always remember and treasure. pic.twitter.com/JBegaCJSqe