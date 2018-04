¡Entérate! Ex protagonista de 'Glee' se compromete

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz y cantante, Lea Michele, se ha comprometido con su novio Zandy Reich, presiente de la marca de ropa AYR. Fue el día de ayer, que la ex protagonista de 'Glee', corrió a sus redes sociales para dar la noticia del momento.

Lea publicó una fotografía en la que aparecía mostrando su mano izquierda con un anillo bastante de compromiso, y en el pie de fotografía agregó “Si” acompañado de un emoji de sortija.

Una fuente reveló al portal de entretenimiento, E! News, que Zandy diseño personalmente junto con Leonor Yerushalmi y The Jewelers of Las Vegas el anillo alargado y radiante de 4 quilates. También agregaron que la pareja no podía estar más feliz.

Oficialmente, los ahora comprometidos, hicieron oficial su relación durante el julio pasado.Otra fuente cercana, comentó con el portal que primero fueron amigos y luego se arriesgaron a tener algo más. “Han sido amigos por un tiempo y comenzaron a salir recientemente”, afirmaron durante ese momento.

Anteriormente, Lea, salía con Cory Monteith, quien murió el 13 de julio de 2013. También estuvo con iZombie Robert Buckley y Matthew Paetz.

A diferencia de las parejas de actores que tenía en el pasado, Reich es un ejecutivo que ha trabajado durante años en finanzas y moda. Se graduó de la carrera de economía en la Universidad de Pensilvania y también asistió a Wharton School of Business de UPenn.

Yes 💍 Una publicación compartida de Lea Michele (@leamichele) el 28 Abr, 2018 a las 1:06 PDT

Con información del portal Quién.