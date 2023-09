Ejecutan al rapero Lefty SM tras fallido intento de secuestro

La noche del sábado el rap mexicano recibió la impactante noticia del asesinato del rapero Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como 'Lefty SM', en su propia casa en Zapopan, Jalisco, a manos de unos sicarios.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:50 horas de ayer sábado en la avenida La Cima, en la colonia del mismo nombre, donde Lefty SM se encontraba en su hogar junto a su pareja sentimental.

De repente, tres individuos armados irrumpieron en su domicilio y sin mediar palabra, intentaron privarlo de su libertad. Sin embargo, el rapero opuso resistencia, lo que provocó una violenta respuesta por parte de estos.

Los agresores, en su intento fallido de llevarlo consigo, le dispararon en la pierna derecha y abdomen antes de darse a la fuga.

El Ministerio Público tomo conocimiento del caso alrededor de la 1:15 horas del domingo, momento en el que Lefty SM murió víctima de las graves heridas que había sufrido.

El cuerpo de Juan Carlos Sauceda fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente y se realizará su identificación oficial.

La esposa de Lefty SM, conocida como 'Eza Mary', utilizó las redes sociales para expresar su dolor y conmoción.

Cambió su imagen de perfil a un moño negro en señal de luto y compartió un mensaje desgarrador: