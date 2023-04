Legendary alista nueva película live action de 'Street Fighter'

Para los fanáticos del videojuego "Street Fighter" hay buenas noticias: Legendary Entertainment anunció hoy que prepara una nueva película de acción en vivo de la franquicia.

Legendary llegó a un acuerdo con Capcom, el editor de videojuegos detrás de "Street Fighter", para adquirir los derechos exclusivos de las adaptaciones cinematográficas y televisivas de acción en vivo de la franquicia de juegos de lucha.

La noticia se dio a conocer tres meses antes del lanzamiento de la entrega más reciente de la franquicia, "Street Fighter 6", que llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC el 2 de junio. La última edición, "Street Fighter V”, se lanzó en 2016 y recibió dos versiones actualizadas en 2018 y 2020.

Zangief and Cammy return along with the exuberant newcomer Lily!



The bear, bird, and bee round out the diverse launch roster when #StreetFighter6 hits the scene on June 2.



🕹️ Pre-Order Now - https://t.co/6oc1i0YYUN pic.twitter.com/DQDDrGpKMf