Lele Pons habla sin tapujos de los secretos de su vida en serie

México.- Alguna vez el "Tío Ben" le dijo a "Peter Parker" (Spider-Man) que "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" y aunque la celebridad de internet Lele Pons no tuvo un tío así, contó con un padre, Luis Fonsi que siempre la incitó a tener la verdad por delante y más si quería ser una inspiración para otros y dedicarse al mundo del entretenimiento.

Lele siempre quiso dedicarse al mundo del entretenimiento y aunque muchos podrían decir que sus más de 40 millones de seguidores en Instagram y casi 17 en YouTube son la recompensa a sus esfuerzos por entretener al público, para la también cantante son una responsabilidad que la ha hecho buscar ser transparente con su público.

Es así que de la mano de sus equipo creó una serie documental "La vida secreta de Lele Pons" en el cual la joven venezolana habla sin tapujos de su vida personal, abriéndose y contando cosas de las que pocas veces (o nunca) había dicho.

"Desde hace dos años veníamos preparando este docuseries porque mi papá siempre me ha dicho que ser una personas que busca ser influencia para otros no sólo queda en que el público vea y escuche lo que tú haces, también tiene que servir de inspiración para otros y justo pensando en eso quería que la gente vea que más allá de los videos graciosos y las apariciones en el escenario o en las alfombras rojas también hay otra cara menos glamourosa", detalló en entrevista con El Universal.

Para Lele muchas veces el público se queda con una imagen sobre la gente que se dedica al entretenimiento y piensan que tienen una vida perfecta y feliz y eso nunca es del todo cierto. En el caso de la actriz quería poner énfasis en las enfermedades mentales a las que millones de personas se enfrentan diariamente pero pocos hablan por miedo a ser señalados o sufrir algún tipo de burla.

"En estos momentos la gente está muy vulnerable y no hablan de eso, yo siempre me he mostrado como una persona fuerte, siempre la gente cree que soy feliz y para mí era importante decirles que o están solo a que todos pasamos por distintos problemas, en mi caso tengo trastorno obsesivo-compulsivo y Síndrome de Tourette y ayudarlos y hablar con ellos, ser buenos con nuestra voz y no sólo hacer tik toks, es un buen momento para hacerlo", detalló.

No estará alejada de la polémica

Estrenada el pasado 26 de mayo, la serie lanzará dos nuevos capítulos cada semana, en los cuales se ahondará en la vida de la joven, de 23 años, y que aseguró no estará lejos de la polémica, pues incluso aunque ha decidido abrir su vida para que el público se pueda identificar, aseguró que hay quienes incluso aseguran que Pons no tiene ningún tipo de trastorno.

"Aunque decidí hablar de estos trastornos que tengo hay mucha gente cree que no tengo porque no parece y dudan de eso, lo cierto es que hay muchos tipos del síndrome de Tourette y yo quiero enfocarme en esos tipos, la gente cree que si tiene Tourette tienen que verse y quiero enseñarles que hay algunas personas que no se nos puede ver o los podemos ocultar ya que no son tan visibles y de eso quiero hablar", explicó.

Aunque lleva muchos años da dedicada al mundo de las redes sociales y el entretenimiento Lele detalló que aún hay cosas a las que no se acostumbra y que desea le afecten cada vez menos, como son las burlas y el "hate" (odio) en internet.

"En la serie se muestra como me afecta los comentarios en redes sociales los cuales trato de ignorarlos pero no siempre lo consigo y también logran afectarme, ya que también me expongo al odio de la gente, aunque la gente crea que todo en mi vida es bonito y perfecto, la realidad no es así y eso quiero mostrar a través de esta docu serie", añadió.