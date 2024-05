Lenny Kravitz confiesa: 'No me he definido todavía'

A punto de celebrar su sexagésimo cumpleaños mañana, Lenny Kravitz revela sus mayores deseos: salud y amor. El icónico músico, conocido por su talento y estilo único, afirma que se encuentra en el mejor momento tanto de su vida personal como profesional.

"Nunca he estado mejor mental y espiritualmente. Nunca me he sentido más joven, nunca me he sentido más fuerte, nunca me he sentido más inspirado, así que es un punto muy dulce para mí en este momento y le agradezco a Dios por eso", confiesa el músico neoyorquino, en entrevista.

Si bien seis décadas de vida y cuatro de carrera se dice pronto, lo cierto es que Kravitz no tiene pensado llevar a corto o mediano plazo sus vivencias a la pantalla en forma de biopic. Sin embargo, ya está cocinando un documental.

"En realidad, sí, no sé cómo será, pero un documental es, definitivamente, algo que he estado discutiendo y estoy emocionado de trabajar en ello, especialmente después de haber escrito el libro 'Let Love Rule', que salió hace unos años. "Una biopic aún no porque no tengo mucho más que hacer, no me he definido todavía, así que hay más vida para vivir, más cosas que hacer y más historia que contar", dice.

Pero para celebrar, el intérprete de "Fly Away" y "Are You Gonna Go My Way?" le da la bienvenida a su decimosegundo álbum de estudio, Blue Electric Light, ya disponible, concebido para expresar la fidelidad a uno mismo y la búsqueda de la libertad y el amor.

"Amor, no importa qué, siempre el amor. Blue Electric Light representa para mí todo lo que somos, es energía, es Dios, amor, humanidad, espiritualidad, sensualidad y sexualidad, todo lo que nos hace ser nosotros, todo lo que Dios nos da, y esa fue mi forma de decirlo. Imagino esto irradiando esa luz azul caliente", explica.

The wait is over... Blue Electric Light is out now. pic.twitter.com/RUNKlEMcIV — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) May 24, 2024

Con una sólida trayectoria que abarca sonidos desde rock y pop hasta soul y electrónica, Kravitz dice mantenerse fiel a la experimentación y a una manera muy particular de concebir la música.

"Nunca tengo ni idea de lo que voy a hacer. Soy una antena, así que recojo lo que me viene y me lleva un tiempo darme cuenta de lo que estoy haciendo. cuando lo estoy haciendo, porque cuando estoy en medio de ello es casi como si estuviera en trance. "Tengo todos mis instrumentos preparados, toco todos los instrumentos y voy de instrumento en instrumento y estoy pintando con el sonido, y sí, simplemente sucede, y cuando el disco está terminado, puedo ver de dónde vengo. El rock 'n' roll está definitivamente en el centro de mi corazón, pero me gusta mezclar géneros".

Para el también actor de películas como Los Juegos del Hambre, intentar adaptarse a la nueva manera de generar y consumir música no es algo que le preocupe, pues, cuando se trata de arte, fija sus propias reglas.

"¿Quiero que la gente escuche la música? Sí. ¿Hago álbumes? Sí. Creo en los álbumes para contar una historia con un grupo de canciones, esa es la forma en la que siempre he trabajado. Crecí escuchando álbumes y respeto esa forma. "Pero el streaming es la forma en la que funciona hoy en día. Las cosas son cada vez más cortas, ahora para TikTok, y aparentemente los lapsos de atención de la gente son muy cortos, pero yo no pienso en eso, lo hago a mi manera: creo que la primera canción en mi álbum ("It's Just Another Fine Day (In This Universe of Love)") dura más de 6 minutos, así que la música me dice qué hacer", resalta.

Ya se prepara para embarcarse en una gira de un par de años en la cual tocará sencillos de su nuevo material, como "Human" y "TK421", y revisará los éxitos de su discografía.

"Voy a empezar el proceso de ensayo, quiero representar este disco, quiero representar todos los otros discos, quiero tocar cosas que no he tocado en mucho tiempo o algunas cosas que nunca he tocado, también tocaré los éxitos, así que voy a mezclarlo. Vendré a México, es uno de mis lugares favoritos para tocar. "Voy a venir a México a presentar este disco y tengo muchas ganas. Acabamos de empezar y estoy seguro de que voy a estar de gira durante dos años", sentencia.

ASÍ LO DIJO

"Tengo un buen presentimiento y sé que voy a pasar un buen rato con esta gira, celebrando con la gente que apoya mi música y le da vida a mi música. Estoy aquí para amplificar el amor y eso es lo que vamos a hacer".

Lenny Kravitz, músico

Con información de Reforma.