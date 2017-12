¡Terminó la espera! Lenny Kravitz regresa a México

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Lenny Kravitz, cantante y compositor estadounidense, anunció que visitará México en abril de 2018, como parte de su gira “Raise vibration”. Entre los lugares programados se encuentran: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

De acuerdo con Notimex, el intérprete de “Again” ofrecerá un concierto en la capital del país el 13 de abril, y el 15 estará en Monterrey, para cerrar su “tour” el 18 del mismo mes en Guadalajara, se indicó en un comunicado de prensa.

Considerado uno de los músicos de rock más importantes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido el género, el estilo, la raza y la clase en el transcurso de una carrera musical de 20 años.

También te puede interesar: José José, el 'príncipe de la canción': ¡sale del hospital!

Revelándose en las influencias soul, rock y funk de los 60 y los 70, este escritor, productor y multi-instrumentista ha ganado cuatro Grammy consecutivos, además de establecer un récord de la mayor cantidad de triunfos como Mejor Vocal de la canción masculina Performance.

Además de sus 10 álbumes de estudio, que han vendido más de 38 millones de copias en todo el mundo, este artista multidimensional ha pasado al cine, apareciendo como “Cinna” en la exitosa película "The hunger games" y "The hunger games: Catching fire". Kravitz también se puede ver en las películas aclamadas por la crítica "Precious" y "The Butler".

Un poco de historia

Lenny Kravitz nació en Nueva York el 26 de mayo de 1964 y además de ser cantante y compositor, es actor, multiinstrumentista y productor, cuyo estilo incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada.

Además de ser la voz principal y las de apoyo, al momento de grabar sus discos es sorprendido tocando todas las guitarras, bajo, batería, teclados y percusión.

Lenny ganó el premio Grammy al "Best Male Rock Vocal Performance", cuatro años seguidos, de 1999 a 2002; y está situado en la 93ª posición de los "100 mejores artistas de Hard Rock".

Kravitz ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo. Pero además tiene en su poder uno de los más amplios conjuntos de hits musicales que lo han alzado al apogeo desde su primera aparición en 1989.