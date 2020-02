Leonardo DiCaprio asistió a los Oscar con su novia argentina

Los Ángeles.- Según algunos rumores el romance comenzó en 2018 cuando el protagonista de Titanic fue sorprendido saliendo de casa de la argentina, pero algunos afirman que fue un poco antes cuando esta relación comenzó.

Camila Morrone, no sólo deslumbró a todos en la alfombra roja de los premios de la Academia, también fue la más envidiada por estar sentada en primera fila con Leonardo DiCaprio, hombro con hombro con Brad Pitt.

La actriz argentina, quien promociona su última cinta “Mickey and the Bear”, no llegó al Dolby Theater con el nominado al Oscar pero sí estuvo junto a él toda la ceremonia, incluso participó en los cuadros iniciales de la gala.

La también modelo, es la hija única de Sofía Polak, quien fue por casi 10 años pareja de Al Pacino, con quien estuvo durante la alfombra roja. Nacida en Buenos Aires en 1997, creció en de Los Ángeles donde dio su pininos como modelo. Su carrera despegó cuando fue la portada de la revista Vogue en 2016, posteriormente participó en pasarelas para Moschino, Shephora y PINK, entre otras.

A pesar de sorprender a todos con un vestido rosa pálido de Carolina Herrera y el cabello suelto, la argentina ha comentado en varias entrevistas que busca que la prensa y la crítica la reconozcan como algo más que la novia de Leonardo DiCaprio.