Ex vocalista de Fobia prohíbe a su hijo canciones de ‘Luismi’

CIUDAD DE MÉXICO.- A Leonardo de Lozanne no lo calienta ni el "Sol". Resulta que al rockero se le fue la sangre a los pies cuando escuchó a su hijo cantar una canción de Luis Miguel.

De acuerdo con información de redes sociales y La Vanguardia, el ex vocalista de Fobia y Los Concorde contó a través de su cuenta de Twitter, que su hijo está siendo vigilado muy de cerca por él: "Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luismi y eso si me preocupa...", comentó en la red social.

“Hoy Bruno, mi hijo mayor, me dijo: “Papá necesito que me ayudes con mi cultura musical.” Y le receté de inmediato: Led Zepellin, Hendrix, Queen, Bowie, ACDC y The Doors. Lo tengo bajo observación porque lo escuché cantar una rola de Luismi y eso si me preocupa...”, escribió el vocalista de Fobia y las reacciones no se hicieron esperar.

"Cuando lo escuches cantando una de Fobia, preocúpate”, “Hey, si mal no recuerdo TÚ querías ser Luis Miguel region 10. Vòs te acordas cuando te lanzaste de solista????”, “Evítale Fobia y los Concorde”, “Pues por lo menos @LMXLM canta mejor que tu... y tiene mejor música que Fobia, señal de que sabe de buena música y si le termina gustando lo que le estás poniendo será muy chingón.”, se lee entre las muchas réplicas que tuvo el cantante, quien no se enganchó con las críticas, pero si subió otro tuit en el que presume los gustos de su hijo más pequeño.

La buena noticia es que Andrés mi hijo menor, a sus dos años, hoy cantó: “Knocking on Heaven’s Door” de Bob Dylan. 😰😰🙌🏻#RocknrollDad#Rocknrolldreams — Leonardo de Lozanne (@leodelozanne) 7 de agosto de 2018

Incluso su esposa, la actriz y cantante Sandra Echeverría salió involucrada en el tema y el usuario @eltraconis contestó: “Aguas, no vaya a escuchar el disco de tu esposa y ahí sí que no como rescatarlo JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA.”

El 18 de septiembre de 2015 el cantante Leonardo de Lozanne se convirtió en padre por tercera ocasión, esta vez junto a su actual pareja, la actriz Sandra Echeverría.

El fundador del grupo Fobia estuvo casado durante 8 años con la conductora Marcela Cuevas, con quien tuvo a sus dos primeros hijos: Bruno y Alexis.