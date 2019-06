Leonardo DiCaprio es golpeado en pleno rostro por un balón (fotos)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Leonardo DiCaprio se ha vuelto la más reciente inspiración de memes en las redes, resulta que en un partido de voleibol con sus amigos, el actor fue golpeado en pleno rostro cuando se preparaba para recibir el balón.

De acuerdo a RT, en las imágenes difundidas se aprecia cómo el actor se prepara para recibir la pelota con las manos unidas, pero algo sale mal y, en vez de golpear la pelota, DiCaprio es golpeado en la cara por el balón.

También te puede interesar: Del Toro dirigirá a DiCaprio en una película

Rápidamente, las fotos se hicieron virales en las redes sociales y, como era de esperar, los internautas reaccionaron con una ola de hilarantes memes.

"Esta foto de Leonardo DiCaprio jugando voleibol representa cada partido de voleibol que he jugado", dice un internauta.

Leo needs to be more like Neo pic.twitter.com/VHxGBbA2h2