Lety Calderón y su hijo enloquecen Instagram: Luciano aprende a afeitarse

La histrión mexicana Lety Calderón y uno de sus hijos publicaron un vídeo en Instagram que está enloqueciendo al público. En dicha publicación, ella enseña a Luciano a afeitarse... y sus risas frente al espejo están cautivando a sus más de 177 mil seguidores.

La sesión inició con Lety enseñando a Luciano a aplicarse la crema para afeitar para luego practicar cómo se pasa el rastrillo por la barba. Desde el primer momento, el hijo de la mexicana se mostró emocionado. “Adiós, pelo”, dijo para despedirse del vello facial.

Luciano ya es un joven de 16 años (los cumplió el 17 de febrero pasado) y el Síndrome de Down no ha sido un impedimento para él y su mamá: ambos se enseñan mutuamente para aprender cosas nuevas con miras a ser autosuficientes.

“¡Sí! ¡No voy a tener pelos”, expresa Luciano, para luego reír como Santa Claus en relación con la barba que está apunto de quitarse con la ayuda de su mamá.

Y la respuesta de sus seguidores no se hizo esperar.

“Me encantan jajaja Lety es usted una madre ejemplar que no limita ninguna capacidad, al contrario las explota a su máximo, felicidades”, expresó la admiradora Clau_tafolla.

Lety Calderón, conocida por su inolvidable protagónico en “Valeria y Maximiliano” (Televisa 1991-1992), ha dicho siempre que el Síndrome de Down no será un impedimento para que Luciano no se desarrolle. En ese sentido, incluso, Lety desea que su hijo aprenda a manejar un coche.

En entrevista en un programa de Televisión, ella reconoció lo impactante que fue saber de la discapacidad con la que nació su hijo.

“Sí fue impactante, evidentemente, porque no tenía un conocimiento de nada. Cuando me dan la noticia de Luciano, lo primero que me dicen es: 'Parece que estamos teniendo problemas, el niño parece que no se está adaptando, trae tres soplos en el corazón y está luchando por su vida'”, reconoció.

Pero todo cambió desde que se llegó a sus brazos.

Mira el tierno video Lety Calderon enseñando a Luciano cómo afeitarse

Cómo se hace?! Una publicación compartida de Lety Calderon (@letycalderon79) el 29 Jun, 2020 a las 5:23 PDT