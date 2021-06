Levantan otra denuncia por acoso sexual en contra de Chuponcito

Los problemas le siguen llegando a José Alberto Flores, mejor conocido como el payaso Chuponcito, debido a que en días recientes se presentó una tercera denuncia en su contra, esta vez por parte de una de sus exbailarinas, Ivonne Luevano.

La exempleada del comediante explicó que se decidió a denunciar, al ver que había dos personas más exigiendo justicia, su exmánager Carla Oaxaca y su expareja Bárbara Estrada; pero no sólo demanda a Chuponcito, también a Alejandra Maya esposa del payaso, por haber publicado en internet su fotografía desnuda.

Su abogado Manuel Valadez señaló que la supuesta forma de operar del artista, es contratar a mujeres vulnerables y así aprovecharse de la situación; también comentó que las otras dos demandas están avanzando favorablemente para pronto poder vincular a proceso al acusado.

El Universal buscó a Chuponcito para dar su versión sobre estas acusaciones, pero el comediante no quiso dar declaraciones, argumentando que este es un asunto que deben llevar sus abogados y las autoridades.

El fin de semana pasado, a José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se le borró la sonrisa de su rostro cuando se quitó el maquillaje y la peluca para hablar frente a las cámaras de su canal en Youtube sobre dos denuncias de mujeres que lo acusan de acoso sexual y extorsión.

El comediante, que durante 42 años no había mostrado su rostro sin el maquillaje de payaso, dijo que fue algo muy difícil, sin embargo necesario para agradecer el apoyo que le han dado sus seguidores, amigos y familiares.

Sin dar nombres ni detalles de los señalamientos, Chuponcito pidió que no lo juzguen y que esperen a que los abogados y las leyes den el veredicto de la complicada situación que está viviendo.

"Es para mí triste el haberme quitado el maquillaje después de 42 años; 42 años llevando bien una carrera, intachable, y que salgan personas… no puedo decir el nombre, porque sería dañar a familias, a amigos, y no quiero", expresó sin poder contener el llanto.

"Por primera vez me voy a quitar mi nariz, aquí la dejo (...) es difícil hacer esto, yo no quería que fuera así", expresó emocionado ante el apoyo de sus compañeros de canal.

"Se está alzando un juicio fuera de las autoridades, no sé de leyes, pero al parecer no está bien, me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito; le he enseñado los principios a mi familia, nos han estado atacando y creo que no se vale, creo que antes de juzgarme, por favor, existe la ley mexicana, creo en ellos", expresó.