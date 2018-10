¿Oasis podría regresar? Gallagher zanja el asunto en Twitter

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Desde hace ya varios meses se viene rumoreando sobre una posible reunión de Oasis para dar un único show masivo durante 2019. ¿La excusa? Celebrar los 25 años de "Definitely Maybe", su mítico álbum debut.

De acuerdo con información del portal LaViola.com, a pesar de que la banda está separada -de manera muy abrupta- desde 2009 y que Noel Gallagher negó sistemáticamente que se reencuentre, Liam insiste en su deseo de volver juntos.

Concretamente se habla de una oferta millonaria (más de 20 millones de libras) para que el grupo toque en Castle Slane, en Irlanda. Sin embargo, Liam desestimó la posible oferta ante la pregunta de una fanática en twitter. "No hay trato sobre la mesa pero, como dije anteriormente, estoy listo para hacerlo", contestó el menor de los Gallagher.

No deal no table but like I've said bfore I'm ready to go