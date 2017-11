Liam Hemsworth celebra a Miley Cyrus con un regalo 'perfecto'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor Liam Hemsworth ha demostrado una vez más que conoce muy bien a su novia al encontrar el regalo perfecto para ella en su 25 cumpleaños, informó el portal Quién.

Aunque el guapo intérprete ha recurrido a una opción tan socorrida como las joyas para sorprenderla, no se ha olvidado de los particulares gustos de la cantante, por lo que ha optado por un diseño que combina valor sentimental con el colorido que suele preferir ella, en un collar que incluye además el nombre 'Lili': el apodo cariñoso con el que Miley Cyrus se refiere a él.

"Mi hombre ya lo ha bordado y ni siquiera es aún el día de mi cumpleaños. Este collar de arcoiris de Lili es taaaaaan bonito", ha asegurado emocionada la artista, compartiendo una fotografía del bonito colgante en su cuenta de Instagram poco después de recibirlo.

Este año, el cumpleaños de la estrella de la música coincidirá con la celebración del Día de Acción de Gracias, que pasará junto a sus seres queridos "atiborrándose" de pavo , en vista de que ella es vegana.

A base de experiencia, Liam ha acabado por conocer perfectamente las preferencias de su novia, especialmente después de que el impresionante anillo que le compró para retomar su compromiso no consiguiera la reacción que él se esperaba.

My mannnnnn's already winnin & it ain't even my bday yet! Rainbow LiLi is soooo frigggggen cute! Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 7:52 PST

"Me siento muy rara con el anillo puesto porque, evidentemente, es una joya de calidad y yo llevo generalmente bisutería barata hecha de ositos de goma o algodón de azúcar, y la verdad es que no combinan. Así que algunas veces me lo quito y lo sustituyo por un anillo de un unicornio o de un Looney Tune. A él siempre le extraña mucho, y le tengo que explicar que no es mi estilo, pero que voy a seguir poniéndomelo por él, porque me quiere", reconocía Miley en octubre del año pasado durante una entrevista con Ellen DeGeneres, al mismo tiempo que confirmaba definitivamente su reconciliación con el actor.

Liam tomó buena nota de los sentimientos encontrados que generaba el anillo en su novia y semanas después, con motivo de su siguiente cumpleaños, le entregó uno nuevo mucho menos ostentoso -redondo y con piedras de colores- pero en la línea del estilo de Miley. Además, la guinda del pastel con la que terminó de conquistar a la joven fue el paquete en que lo envolvió, decorado por él mismo con calcomanías y con la figura de un unicornio.