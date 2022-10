Liam Hemsworth reemplazará a Henry Cavill en “The Witcher”

Una noticia inesperada llegó para los fans de 'The Witcher', pues a pesar de no haber estrenado la tercera temporada, Netflix anunció que habrá una cuarta con un cambio súbito en la historia. Henry Cavill, quien daba vida a ‘Geralt de Rivia’, será sustituido por Liam Hemsworth.

El hermano menor de 'Thor' (Chris Hermsworth) intervendrá como el cazador de monstruos titular, el papel que Cavill originó en las tres primeras temporadas desde el año 2019.

La cuenta oficial de, ‘The Witcher’ hizo el comunicado dando las gracias a Cavill por su papel en la serie.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!



