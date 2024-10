Liam Neeson anuncia su retiro del género de acción para 2025

Cuando uno piensa en Liam Neeson, de inmediato se viene a la mente alguna de sus miles de películas de acción, donde tiene que hacer hasta lo imposible por no dejar que los ‘chicos malos’ ganen.

A lo largo de su carrera, ha protagonizado filmes que dejan a muchas personas impactadas y al borde del asiento.

Entre ellos, están ‘Non-Stop: Sin escalas’, ‘El protector’ y ‘Venganza implacable’.

Después de estelarizar miles de persecuciones y lluvias de golpes durante casi tres décadas, el actor considera que ya es momento de decirle adiós a este género, puesto que ahora tiene 72 años de edad.

En una entrevista con la revista People, el británico de raíces irlandesas declaró estar contento de que su carrera tuviera una especie de ‘segundo aire’ gracias a filmes llenos de adrenalina como la franquicia de ‘Búsqueda Implacable’, ‘Un Día para Sobrevivir’ o su paso por la saga Star Wars.

Liam Neeson tells PEOPLE about his iconic career and retiring his ‘particular set of skills’ in action movies. ‘I’m 72 — it has to stop at some stage,’ the ‘Absolution’ actor says, also teasing his upcoming ‘Naked Gun’ reboot in this week’s cover story. pic.twitter.com/YauXRPshv7