Lady Gaga romperá estigmas con un libro

México.- La cantante Lady Gaga, lanzará el libro antológico Channel Kindness: Stories of Kindness and Community, en colaboración con jóvenes que encontraron su fuerza interior y rompieron el estigma de la salud mental, el texto fue editado por su fundación Born This Way, de la que también es parte su madre, Cynthia Germanotta.

Esta antología está hecha a partir de colaboraciones, en ella participan jóvenes que cuentan historias motivacionales, además de mensajes de empoderamiento. El libro saldrá a la venta el 22 de septiembre.

El objetivo principal de este libro es darles voz a los demás, así lo dio a conocer la cantante a The Oprah Magazine, además resaltó que, si las historias logran inspirar un acto de amabilidad, han cumplido su misión: "Channel Kindness es la encarnación de los actos cotidianos de bondad que elevan las comunidades e infunden un sentido de esperanza en cada uno de nosotros. No podemos hacerlo solos, y aquí hay un libro que muestra que no lo somos”.

Cythia Germanotta, madre de la cantante, compartió sentirse orgullosa con las colaboraciones que realizaron Taylor M, Parker, Juan Acosta y Hanna Mangat, pues sus historias inspiran: “Mi hija y yo estamos muy orgullosas de cada joven autor que ayudó a dar vida a este libro, ya que sus historias muestran al mundo lo que ya sabemos que es verdad: la amabilidad es transformadora y sus efectos nunca terminan”.

Finalmente, Germanotta expresó: “Nuestro libro, Channel Kindness, está lleno de esperanza, cubierto de amor y sirve de inspiración para que los lectores de todas las edades en todo el mundo sean amables y hagan el bien”.

La fundación Born This Way, nació en 2012, teniendo como objetivo crear un mundo más amable y valiente, además de apoyar a jóvenes y darles voz a partir de sus necesidades y creatividad.