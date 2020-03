Woody Allen revelará sus intimidades en un libro

México.- Apropos of Nothing (A propósito de nada), es el título del libro autobiográfico del director, actor y escritor estadounidense Woody Allen, que saldrá a la venta el próximo 7 de abril.

La publicación, que narra la vida del cineasta, de 84 años, se lanzará en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y España, seguido de países de todo el mundo, informó Deadline.

“Una descripción completa de su vida, tanto personal como profesional, su trabajo en películas, teatro, televisión, clubes nocturnos e impresos. Allen también describe sus relaciones con la familia, los amigos y los amores de su vida”, según la editorial Grand Central Publishing.

Su carrera fue afectada

La carrera del actor se ha visto afectada por la denuncia de abuso sexual, realizada por su hija adoptiva Dylan, por lo que las películas del director fueron excluidas de la distribución estadounidense.

Allen negó las acusaciones y fue investigado dos veces sin cargos presentados, sin embargo, su última cinta “A Rainy Day in New York” no encontró distribución en Estados Unidos. Su actual producción Rifkin's Festival, que filmó el año pasado, está buscando llegar a las pantallas de cine.

El director, con seis décadas de trayectoria, es conocido por filmes como “Medianoche en París”, “Vicky Cristina Barcelona”, “Manhattan “y “La rosa púrpura del Cairo”, entre otras.