Lily Allen se separa de su esposo David Harbour: ¿Qué sucedió?

La cantante Lily Allen ha confirmado su separación definitiva de su esposo, el actor David Harbour, revelando también detalles sobre su estado emocional durante este difícil momento.

Allen, de 39 años, compartió su experiencia en el podcast ‘Miss Me?’, presentado por Miquita Oliver. Durante la conversación, abordó cómo está enfrentando esta ruptura y expresó su intención de tomarse un descanso de la vida pública.

En los últimos días, diversos medios internacionales habían especulado sobre el fin de la relación.

Según los informes, la decisión habría sido motivada por el supuesto descubrimiento de que Harbour utilizaba Raya, una exclusiva aplicación de citas para celebridades.

“Me resulta difícil interesarme en algo, realmente no estoy en un buen lugar. Sé que he estado hablando de ello durante meses, pero he estado yendo y viniendo en espiral. Se ha salido de control, lo he intentado”, confesó la cantautora en la entrevista, aparentemente grabada desde hace algunas semanas, pero publicada esta semana.