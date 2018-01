Lily-Rose muestra sus vacaciones y un poco más...

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-La modelo Lily-Rose Depp disfrutó del sol en la playa con sus amigas, momento que no dudó en compartir en sus redes sociales, dándole la sorpresa a sus fans al posar en topless, lo que causó furor entre sus miles de seguidores. No ha sido la primera vez que la hija del actor Johnny Depp muestra su torso desnudo.

La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis hace alarde de esta tendencia de moda en muchas de sus fotografías 'colgadas' en la red social; el martes pasado, demostró que no es tímida al subir una imagen sin sostén. Aparece con un grupo de amigas tomando el sol en la playa, informó el portal El Imparcial.

Lily Rose, de 18 años, también se ha unido a las celebridades que promueven la tendencia braless como una manera de demostrar la libertad sobre su cuerpo al realizar sesiones para revistas de renombre y tomar ‘selfies’ para presumirlas en redes sociales.

Rose sigue los pasos de sus padres para forjar una exitosa carrera en el mundo de la farándula. Aunque al inicio se desenvolvió como actriz, con el tiempo se ha inclinado por las pasarelas.

De acuerdo con Milenio, Lily-Rose disfrutó de unas bellas playas de agua cristalina en compañía de sus amigas durante este mes y compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que posó topless y solo cubrió sus pechos, al igual que la de su amiga, con un emoticón de corazón.

Walker's view 🍓💧 Una publicación compartida por Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) el Ene 9, 2018 at 7:52 PST

Desde julio de 2015, modela para la marca francesa Chanel de Karl Lagerfeld. La modelo protagonizó la campaña de invierno de la marca, junto con Cara Delevigne.

En una entrevista a CR Fashion Book dijo que su ascenso es fruto de su trabajo.

"Mucha gente piensa que sólo estoy actuando a causa de mi padre, que no he tenido que trabajar tan duro para ser vista o reconocida en la industria. Creo que por eso me dan ganas de trabajar el doble de tiempo para demostrarles a todos que no sólo estoy haciendo esto porque es fácil de hacer. "

"No sólo lo hago porque funciona en la familia”, enfatiza Lily Rose suma 3.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.