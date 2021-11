¡Lindsay Lohan está de vuelta! Regresa a la pantalla grande con Netflix

Netflix nos regala el regreso de Lindsay Lohan, una de las actrices que marcaron la infancia y adolescencia de muchos, ahora la plataforma de streaming vuelve con la también cantante como protagonista de un especial navideño.

Desde que Walt Disney Pictures, produjo “Juego de Gemelas”, “Un viernes de locos” y “Confesiones de una típica adolescente” está casa productora nos brindó la oportunidad de crecer y soñar con un mundo lleno de aventuras. Todo esto se "derrumbó cuando la querida "chica disney" se alejó de los reflectores, pero gracias a Netflix tenemos el retorno más esperado de la historia.

El pasado 24 de mayo del presente año, Netflix a través de su cuenta oficial de Twitter anunció que la protagonista de “Chicas pesadas” será la actriz principal de una nueva comedia romántica.

Lindsay Lohan will star in a new romantic comedy about a newly engaged and spoiled hotel heiress who finds herself in the care of a handsome, blue-collar lodge owner and his precocious daughter after getting total amnesia in a skiing accident pic.twitter.com/umpCpCzW4w