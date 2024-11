Linkin Park pondrá pie en México con su 'From Zero World Tour' 2025

El próximo año, Linkin Park llevará a cabo su gira mundial nombrada ‘From Zero World Tour’ y la primera parada de su calendario de conciertos será en ni más ni menos que en la Ciudad de México.

La agrupación traerá consigo una nueva era y una renovada alineación que incluye a la vocalista Emily Armstrong.

La banda de rock alternativo se presentará el 31 de enero en el Estadio GNP Seguros (antes llamado Foro Sol) de la Ciudad de México, seguido de presentaciones en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara -3 de febrero- y en el Estadio Banorte de Monterrey el 5 de febrero.

From Zero World Tour 2025. For list of tour dates and on-sale info visit https://t.co/81TjG5c0Lr. LPU Pre-sales start on Monday, Nov 18. pic.twitter.com/JrpQ46yOad