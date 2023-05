Lionsgate prepara “John Wick 5” y múltiples spin off

John Wick la saga de acción estelarizada por Keanu Reeves, se niega a finalizar, Lionsgate está consciente de que es una de sus franquicias más importantes y al fin confirmaron que desarrollan una quinta entrega.

Joe Drake, presidente de Motion Picture Group, aprovecho el marco de la llamada de ganancias del cuarto trimestre de 2023 de Lionsgate, para hacer los anuncios oficiales, según reveló ComicBook, la historia de John Wick dista de terminar además de que están desarrollando un videojuego, planean seguir expandiendo la franquicia tanto en cine como en la televisión.

Entre los spin off encontramos la cinta Ballerina la cual será protagonizada por Ana de Armas, seguirá la historia de una asesina retirada que se verá obligada a regresar, para vengar a su familia, aunque se desconoce en que momento de la cronología se ubica se sabe que contará con la participación de Keanu Reeves como John Wick e Ian McShane como Winston.

Sobre el último personaje antes mencionado obtendrá un show televisivo precuela “The Continental” que narrará como escaló hasta convertirse en el administrador del Hotel Continental de Nueva York.

John Wick 4 aparentemente había cerrado la historia del antihéroe, recibiendo la aprobación de la crítica especializada y contribuyendo para que la franquicia rebasará la barrera de los mil millones de dólares a nivel mundial, habrá que ver como justifican que haya una secuela con el destino del protagonista incierto, no se sabe si será una continuación directa o una precuela, por lo que habrá que esperar por nuevos anuncios.

